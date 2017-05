Continuar a ler

"Na primeira parte, a nossa equipa esteve por cima, mas, depois, na parte final, começou a ter muitos problemas físicos. Há jogadores nucleares que estão muito cansados e com algumas lesões e isso fez com que tivesse de fazer algumas alterações e a equipa baixasse um bocadinho. Damos também mérito ao adversário, que é muito forte e também fez pela vida. Atendendo àquilo que se passou no jogo, o resultado aceita-se e gostava, acima de tudo, de dar os parabéns aos meus jogadores. Fizeram um campeonato brilhante, de qualidade, cresceram, tornaram-se melhores jogadores", destacou Miguel Leal, não esquecendo o apoio dos adeptos, que se fez sentir ao longo de toda a época.



"Uma palavra de apreço a este público, que tem estado sempre do lado da equipa e é importante que continue. Este caminho é longo, ainda não está nada resolvido, temos ainda muito para fazer pela frente, com os pés bens assentes na terra, mas, se continuarmos todos unidos, com certeza que as coisas vão-se compondo devagarinho", analisou o técnico do Boavista, insistindo na necessidade de todos manterem os pés assentes na terra.



"Tenho consciência de que o Boavista ainda não está numa situação financeira estável, ainda passa muitas dificuldades e, por isso, é preciso ir com cabeça, não podemos por a carroça à frente dos bois. É importante ser sereno nos anseios e nos desejos. Lógico que todos queremos andar mais depressa, toda a gente gostaria, mas é preciso perceber que isto é um caminho que leva algum tempo e, acima de tudo, o que as pessoas têm que acreditar e saber é que estão aqui pessoas que sabem o que estão a fazer e que vai dar o seu melhor para o clube ir crescendo gradualmente", assegurou Leal, reforçando a ideia de que gerir as expetativas dos adeptos é importante.



Miguel Leal, que começou a sua intervenção na 'flash interview' da SportTV felicitando o Benfica pela conqusita do tetracampeonato, reconheceu que o desfecho do embate entre Boavista e Benfica, deste sábado, no Estádio do Bessa, foi justo, por aquilo que se passou dentro das quatro linhas."Independentemente de quem joga ou de quem não joga, nós fizemos, acima de tudo, um bom jogo, que serviu para mostrar, como demonstrámos ao longo da época, que temos um futebol bonito, um futebol de qualidade, organizado, de ataque e, contra uma grande equipa, isso ainda tem mais valor", começou por enfatizar o técnico axadrezado, admitindo que a sua equipa foi superior no primeiro tempo e teve uma quebra no segundo.

Autor: João Lopes