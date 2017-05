Continuar a ler

"Independentemente de quem jogue, todos os jogadores do Benfica têm muita qualidade e, portanto, o grau de dificuldade não vai diminuir para a minha equipa", sublinhou Miguel Leal, em resposta à pergunta sobre se conta com um onze inicial do Benfica diferente do que é habitual, uma vez que o título já está entregue.O técnico do Boavista referiu ainda que "qualquer jogador do Benfica tem qualidade superior", mas o Boavista tem de "pensar em fazer um bom jogo" e não se preocupar com o que se passou na primeira volta."Este jogo terá um contexto diferente e de certeza que as dificuldades serão diferentes. Temos que tentar explorar os pontos menos bons do Benfica e se conseguirmos fazer três golos com certeza, desta vez, ganhamos", frisou.Miguel Leal deu os parabéns ao Benfica pela sua conquista, e afirmou que o Boavista pretende "sempre ganhar", mas admitiu que este encontro "é um momento diferente em termos de emoções"."É um momento diferente para nós porque conseguimos a melhor classificação da década (9.º lugar) e portanto também temos que estar satisfeitos e também temos que festejar, mas começando a bola rolar queremos é ganhar. Não sei é se vamos fazer a mesma exibição que fizemos na primeira volta ou o mesmo resultado", salientou.O Boavista ambiciona "jogar bem, fazer golos e defender bem". "Vamos ter que defender também, não é só atacar, tentando fazer o nosso jogo", prosseguiu.O grande objetivo do Boavista para esta época era atingir a manutenção mais cedo do que na temporada anterior, o que conseguiu logo à 24.ª jornada com o empate fora com o Moreirense (0-0), depois passou a ser chegar aos 35 pontos, o que já foi ultrapassado, e por fim foi igualar a melhor classificação da década, meta já alcançada também."Tomáramos nós fazer os 45 pontos, era sinal de que tínhamos ganhado (ao Benfica]", comentou Miguel Leal, que espera "um bom jogo" e que os seus "jogadores aproveitem para se mostrarem também, porque isso é bom para o clube"."Uma das grandes forças que este clube está a tentar criar é ser um clube vendedor também, porque já o foi também e é importante para o seu crescimento. Os jogadores têm que perceber que é mais um momento para poderem melhorar as suas performances e dar nas vistas", destacou.O Boavista não pode contar com o médio Carraça e com o atacante Bulos, castigados, nem com o defesa central Henrique, lesionado.O Boavista, 9.º classificado com 42 pontos, recebe no próximo sábado o Benfica, 1.º com 81 pontos, na 34.ª e última jornada da Liga NOS, sendo que o jogo será dirigido pelo árbitro Nuno Almeida, da Associação de Futebol de Faro.