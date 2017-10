Miguel Moreira, especialista de 800 metros, não vai continuar no Benfica e o destino mais provável será o Sporting.O atleta, de 25 anos, é orientado por Paulo Colaço e ficou a saber que o clube da Luz não iria renovar contrato. Miguel Moreira foi uma grande esperança quando em 2014 fez 1.47,96 minutos nos 800 metros (é a 17ª marca de sempre), mas nos últimos anos tem ficado aquém do esperado. Em 2017 fez 1.49,95 minutos e foi o 3º português na distância.A grande aposta do Benfica passa a ser no jovem João Fonseca, de 21 anos, que nesta última temporada fez 1.50,00 minutos, sendo o nº 4 do ranking nacional. Da Luz também sai a atleta Dorothe Évora (400 m), irmã de Nelson Évora, que tal como Miguel Moreira pode estar a caminho de Alvalade.

Autor: Norberto Santos