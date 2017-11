O diretor-geral do Rio Ave, Miguel Ribeiro, elogiou o acerto na escolha do antigo central André Vilas Boas para encabeçar o ‘scouting’ e explicou o ‘segredo’ do sucesso vila-condense: "Os jogadores, no Rio Ave, têm a vantagem de poderem crescer e evoluir em paz. Veja-se o exemplo do Krovinovic, que esteve quase dois anos sem jogar até se afirmar." Segue-se outro bom exemplo que está a emergir."O João Novais é como se fosse um reforço esta época. E já o temos quase há dois anos. Esteve na sombra, está a aparecer e o mercado vai acabar por consumi-lo. Se não for já em janeiro, será no verão. O nosso objetivo passa por procurar já outro para o substituir", disse, terminando: "O músculo dos clubes são os jogadores e quem os treina. São o comboio e nós, dirigentes, só temos de limpar o trilho para eles passarem. E convém não perturbar..."