O erro cometido na receção ao Manchester United – entrou com a bola na baliza –, no jogo de estreia na Liga dos Campeões, também foi abordado por Dunja Svilar, irmã do guarda-redes. "Foi bom ver a compreensão dos adeptos. Foram muito positivos e deixaram-nos muito emocionados", explicou a jovem, de 19 anos, lembrando que, antes desse jogo com os red devils, Svilar "estava muito nervoso". "Só 30 minutos antes do jogo é que já estava mais calmo. E entusiasmado!"



A mãe, Marjana, também se emocionou com o pedido de desculpas de Mile aos adeptos: "Aquilo veio do coração."



CURIOSIDADES:



PRECOCE. Com apenas 5 anos inscreveu-se nas ‘escolinhas’ do Wilrijk, modesto clube que militava na 4ª divisão da Bélgica. "Ao fim de 3 meses fui a um treino e fiquei surpreendido com ele", diz o pai, Ratko.



BOM ‘DE BOLA’. Segundo Ratko, Mile Svilar era bom jogador de campo e não apenas guarda-redes. Com 13 anos chegou a jogar futsal, mas acabou por escolher as balizas.



KICKBOXING. Mesmo com a carreira de futebolista encaminhada, pois já representava o Anderlecht, Svilar continuou a praticar kickboxing.



VEGETARIANO. A irmã, Dunja, revelou que "há um ano, durante oito meses, Mile foi ‘vegan’ por vontade própria". Nada de pão ou carne.



A adaptação de Mile Svilar ao Benfica não foi fácil, pelo menos "nos primeiros 15 ou 20 dias", segundo o pai do jovem guarda-redes. Em declarações à BTV, numa reportagem sobre a vida e a carreira do camisola 1, Ratko Svilar lembrou os primeiros treinos no Seixal."Eu não posso assistir, claro, mas ele chegava a casa e dizia que não estava satisfeito. Sentia que não estava no seu melhor. Uma vez disse-me que, quando saía aos pés dos jogadores, a bola ressaltava e eles marcavam. Não estava com sorte e, por isso, não se sentia bem", disse o ex-guarda-redes, de 67 anos, recordando, depois, o momento em que tudo mudou: "Um dia chegou com marcas de pitons no braço e perguntei-lhe o que era aquilo. ‘Pai, foi um bom treino’, disse-me. Tinha levado pontapés e já se sentia melhor."

Autor: Pedro Ponte