A revista do grupo Cofina frisa que poderá estar em causa um crime de violação de segredo de funcionário, uma vez que os membros dos órgãos sociais da FPF, devido ao estatuto de utilidade pública, estão equiparados a funcionários para efeitos penais.



Piriquito negou que tenha passado "informação confidencial" para a praça pública e apresentou o pedido de demissão do cargo na FPF, entidade que contrariou essa alegação em esclarecimento prestado à 'Sábado, e anunciou ter avançado com uma queixa para a Procuradoria-geral da República, que a remeteu para o DIAP de Lisboa, que decidiu abrir formalmente um inquérito.