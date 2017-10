Continuar a ler

Ainda assim, ao que parece, a investigação da polícia local é mesmo suportada no tal registo de vídeo (), que tem algumas incongruências, nomeadamente o facto de as imagens referentes ao encontro em si mostrarem o duelo entre o Basileia e o Benfica de... 2011.

Suíços mostram imagens de possíveis confrontos em Basileia

O jornal suíço '20 Minuten' revela esta quinta-feira que o Ministério Público Suíço abriu um inquérito para investigar a possibilidade de, aquando do duelo entre Basileia e Benfica, adeptos das duas equipas (e ainda do Hajduk Split) se terem envolvido em confrontos nas imediações do St. Jakob-Park. A suspeita foi levantada após a divulgação através da plataforma Youtube de um vídeo no qual são exibidas imagens de desacatos entre adeptos junto àquele reduto, acompanhadas de outros momentos, nomeadamente antes e durante o encontro."Foi um milagre ninguém ter ficado gravemente ferido. Suspeitamos que há uma amizade entre os adeptos do Benfica e do Hajduk, por isso estavam tantos croatas neste encontro", explicou Peter Gill, chefe do departamento de Basileia do Ministério Público Suíço, ao '20 Minuten', jornal que adianta mesmo o número e a nacionalidade das pessoas envolvidas nos desacatos: 32 croatas, 21 portugueses, 5 suíços e 1 inglês. De resto, as autoridades suíças pedem a quem tenha imagens dos confrontos para as entregar à polícia local, de modo a ajudar na investigação.

Autor: Fábio Lima