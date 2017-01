Continuar a ler

O Vasteras, que mandatou Stefan Pettersson e Lars Nilsson para negociar com o Benfica, reclamava ainda 250 mil euros devido ao internacional sueco ter realizado mais de 10 jogos ao serviço da equipa principal dos encarnados.

O clube sueco, segundo a notícia, terá agora direito a 10 por cento do valor total - metade do que estaria fixado no acordo de transferência do defesa-central para o Benfica (20 por cento) e que correspondia a propriedade do passe do futebolista - ou seja, a 3,8 milhões de libras (mais de 4,43 milhões de euros)."Estabelecemos um acordo com o Benfica. Já não há qualquer problema entre os dois clubes. [O negócio] É bom para nós", afirmou Nilsson, citado pelo 'Daily Mirror', adiantando ainda que Lindelöf assinará por cinco temporadas, tendo à espera um salário semanal de 115 mil libras (134.164 euros) e a camisola '2' do Manchester United.