113 anos de história, de glória e de adeptos incrível @SLBenfica !! Keep working hard #CarregaBenfica ? pic.twitter.com/tnkiWgR1Dt — Kostas Mitroglou (@kmitroglou) February 28, 2017

De pé quente, com seis jogos seguidos a marcar pelo Benfica - período no qual fez nove golos -, o avançado grego Kostas Mitroglou recorreu às redes sociais, após o triunfo das águias diante do Estoril , para realçar o aniversário do clube da Luz e para prometer mais conquistas.

Autor: Fábio Lima