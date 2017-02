Mitroglou entra hoje em campo, mais uma vez, sem o seu parceiro habitual (Jonas), mas com o estímulo de chegar aos 20 golos, pela segunda vez consecutiva. Além disso, o internacional grego, de 28 anos, completa hoje 50 jogos no campeonato português.

Melhor marcador dos encarnados em 2016/17, Mitroglou é também o artilheiro-mor das águias na prova de regularidade (dez disparos certeiros), tendo descolado de Pizzi com o bis na jornada anterior, frente ao Arouca. No saldo da temporada, o futebolista chegou aos 19 golos diante do Borussia Dortmund, marcando pela primeira vez a um adversário alemão nas competições da UEFA.

