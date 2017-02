Continuar a ler

Jogos sempre a marcar:



Chaves (casa), 1 golo*

Sp. Braga (fora), 1 golo

Borussia Dortmund (casa), 1 golo

Arouca (casa), 2 golos

Nacional (casa), 1 golo



Kostas Mitroglou está, definitivamente, de pé quente. Esta sexta-feira, diante do Chaves , o avançado grego precisou de apenas 17 minutos para fazer a rede contrária balançar e, assim, alcançou a sua melhor sequência de jogos consecutivos a marcar com a camisola do Benfica . São já cinco jogos seguidos a celebrar para o dianteiro helénico, que na ausência de Jonas está apostado em tornar-se a principal figura ofensiva dos encarnados.De resto, com mais este tiro certeiro, Mitroglou ficou mais perto de um dos seus objetivos da temporada, que passa por melhorar o registo goleador de 2015/16, época na qual marcou 25 golos. Já vai em 21 e ainda faltam mais três meses de futebol para se jogar - com um mínimo de 14 jogos pela frente. A este ritmo... essa marca será (amplamente) batida.

Autor: Fábio Lima