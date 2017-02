Autor de dois dos três golos que o Benfica marcou diante do Chaves , o avançado grego Kostas Mitroglou deixou este domingo uma mensagem nas redes sociais que soa a declaração de 'fidelidade' ao clube da Luz. "Veio do coração. Continuamos a voar juntos!", escreveu o grego, anexando ainda as hashtags "#because_i_like_It #CarregaBenfica".Recorde-se que Mitroglou está na mira dos chineses do Tianjin Quanjian, conjunto que estará disposto a chegar aos 45 milhões de euros para levar o helénico. Contudo, apesar da vontade dos asiáticos, o avançado não parece estar para aí virado, conforme parece evidenciar no 'tweet' deste domingo.

Autor: Fábio Lima