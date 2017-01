Mitroglou é uma carta fora do baralho para o encontro com o Moreirense. O grego deixou o jogo com o Tondela lesionado na coxa direita e, apesar de a sua situação não inspirar grandes cuidados, está de fora da meia-final da Taça CTT. Conformeadiantou, de regresso ao lote de convocados vai estar Raúl Jiménez, que já reúne os índices físicos para voltar à competição. De baixa continua Grimaldo, que foi operado há uma semana.