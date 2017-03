O festejo na receção ao Belenenses elevou para 25 o número de golos de Mitroglou na presente temporada, mas o registo ganha maior importância se dissermos que este é precisamente o recorde pessoal do internacional grego, alcançado na última época de águia ao peito – é atualmente mais eficaz, pois fez o mesmo número de tentos em menos nove jogos (36 contra 45). Agora, o ponta-de-lança tem, pelo menos, mais 10 jogos para elevar a fasquia, mas a história até joga a seu favor para que o registo seja batido já no próximo sábado, contra o Paços de Ferreira.Afinal, o artilheiro marcou na última deslocação das águias ao terreno dos pacenses (23ª jornada da Liga 2015/16), que foi também a... única vez em que ali competiu. De resto, ficou em branco nos outros três confrontos com os comandados de Vasco Seabra. Já aquele que deverá ser o apoio direto ao internacional helénico no ataque, Jonas, também já fez mossa aos pacenses, apresentando um total de três golos em quatro partidas.Curiosamente, o brasileiro também só marcou uma vez no agora denominado Estádio da Capital do Móvel (o tal jogo da última época), acrescentando ao caudal mais dois golos, no compromisso da primeira volta da Liga 2015/16 (6ª jornada).