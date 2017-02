Continuar a ler

Melhor temporada de sempre... a um passo



Com mais estes dois golos, Mitroglou chegou aos 24 golos na presente época, ficando a apenas 1 do registo feito em 2015/16. Uma marca que, a este ritmo, muito provavelmente, será batida - e largamente superada.



Jogos sempre a marcar:



Estoril (fora), 2 golos

Chaves (casa), 2 golos

Sp. Braga (fora), 1 golo

Borussia Dortmund (casa), 1 golo

Arouca (casa), 2 golos

Kostas Mitroglou está mesmo de pé quente. Esta terça-feira, diante do Estoril , o grego voltou a ser o abono de família do Benfica , ao marcar os dois golos das águias na Amoreira (2-1) , conseguindo chegar aos seis jogos consecutivos a marcar com a camisola dos encarnados.Nesse período, no qual marcou em três provas diferentes (Liga NOS, Liga dos Campeões e Taça de Portugal), o avançado helénico registou 9 tiros certeiros, tendo bisado em metade dessas partidas (frente a Estoril, Chaves e Arouca). De referir ainda que, nesses seis encontros, o Benfica apontou 13 golos, nove deles, conforme dissemos, por parte de Mitroglou. Irá o Feirense ser a próxima vítima?

Autor: Fábio Lima