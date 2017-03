Continuar a ler

De pé quente na Liga NOS, Mitroglou admitiu, porém, que marcar golos na Liga dos Campeões não é tarefa fácil: "Largamos tudo para ver um jogo da Champions League na televisão, pelo que jogar é ainda mais especial. É muito difícil marcar nesta competição, pois temos de defrontar os melhores do Mundo. Tudo se passa de forma muito mais rápida e por vezes só temos meia oportunidade para marcar num jogo".



O Benfica desloca-se ao reduto do Borussia Dortmund na quarta-feira, às 19H45, para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Os encarnados partem em vantagem para o jogo, depois de terem vencido os alemães em Lisboa por 1-0. De pé quente na Liga NOS, Mitroglou admitiu, porém, que marcar golos na Liga dos Campeões não é tarefa fácil: "Largamos tudo para ver um jogo da Champions League na televisão, pelo que jogar é ainda mais especial. É muito difícil marcar nesta competição, pois temos de defrontar os melhores do Mundo. Tudo se passa de forma muito mais rápida e por vezes só temos meia oportunidade para marcar num jogo".

A próxima quarta-feira vai ser especial para Kostas Mitroglou. O Benfica vai jogar na Alemanha, país onde o avançado grego passou parte da infância. A família vai estar na bancada, mas o goleador das águias só quer vê-la... no fim do jogo."Vai ser óptimo ter a minha família e amigos a assistirem ao jogo no estádio – o meu pai, a minha mãe e talvez a minha avó, se tiver vontade de ir. Mas vou tentar não estar com eles antes do jogo, pois tenho de estar calmo. Estamos todos ansiosos por este desafio, tanto mais que vamos contar com o apoio de muito adeptos do Benfica. Vai ser incrível", relatou o jogador em entrevista ao site da UEFA.

Autor: Luís Miroto Simões