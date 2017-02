Continuar a ler

O MSV Duisburg, clube situado a pouco mais de 50 quilómetros da cidade do adversário das águias nos oitavos-de-final da Champions, foi um dos clubes mais significativos que representou. Viria, aliás, a recebe 100 mil euros, quando o atacante se trocou o Borussia Mönchengladbach, em 2007, por conta do mecanismo de solidariedade.



Em abril do ano passado, quando o Benfica visitou o Bayern, na primeira mão dos quartos-de-final, o atacante, de 28 anos teve o apoio dos pais, Giorgos e Anastasia, e do irmão, Charalambos, que percorreram 450 quilómetros para o ver em ação.



Entre as opções de Rui Vitória para o ataque ao Borussia Dortmund, encontra-se Kostas Mitroglou, que reforçou o estatuto de melhor marcador dos encarnados com o bis diante do Arouca, na passada sexta-feira.Internacional grego, Mitroglou tem a possibilidade de se mostar à Alemanha, país que lhe diz muito, até porque também é cidadão germânico e a família vive em Neukirchen. Nascido na cidade costeira de Cavala, na Grécia, foi ainda bebé com os pais para a Alemanha.

Autor: Nuno Martins