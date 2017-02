Com 22 golos marcados em 32 jogos, Mitroglou está perto de superar a melhor marca de sempre na carreira. Para lá chegar, o avançado grego precisa de marcar, pelo menos, mais quatro golos, sendo que até ao final da temporada ainda terá, no mínimo, mais 14 partidas pela frente. Ora, tudo indica, dado o momento de forma do camisola 11, que essa marca de 25 golos numa época, alcançada em 2015/16, vai mesmo ficar para trás. Recorde-se que o goleador marcou sete golos nos últimos cinco encontros do Benfica, sendo que tem como melhor série oito partidas consecutivas a faturar. Contra o Estoril, terça-feira, há mais uma oportunidade para Mitroglou.