Mitroglou chegou aos 20 golos em 2016/17 e colocou-se a cinco do melhor registo da carreira, alcançado na última época. O avançado, de 28 anos, não vive obcecado em atingir uma determinada marca goleadora, mas acredita que vai conseguir bater esses 25 tiros certeiros de 2015/16.Ao longo da carreira, o grego não tem traçado metas, pois entende que é assim, com menos pressão, que pode atingir melhores resultados. No mínimo, a equipa orientada por Rui Vitória ainda terá mais 15 jogos até junho (12 na Liga, dois na Taça de Portugal e um na Liga dos Campeões), o que significa que Mitroglou terá, pelo menos, três mãos-cheias de tentativas para bater o recorde. Refira-se que o 11 é o jogador do plantel com mais intervenções em lances de golo (golos e assistências), sendo ainda o segundo com mais participações em ataques que terminam em golo (27).