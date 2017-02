Kostas Mitroglou explicou que a chave do triunfo do Benfica foi a eficácia na finalização. Autor do golo que dá vantagem aos encarnados nos oitavos-de-final da Champions, o internacional grego assumiu felicidade na obtenção do triunfo.

"O Borussia Dortmund esteve muito bem, teve a bola e a vitória foi um pouco feliz. No entanto, na Liga dos Campeões, temos de saber aproveitar as poucas oportunidades. Foi isso que fizemos bem", afirmou o melhor marcador das águias esta temporada, em declarações reproduzidas pelo site da Eurosport.

O internacional grego, de 28 anos, desfeiteou Bürki aos 48 minutos, dando o melhor seguimento a um passe, de cabeça, de Luisão, um lance que nasceu de um canto de Pizzi. Com esse disparo certeiro, Mitroglou marcou o primeiro golo na Champions esta temporada, depois de ter faturado diante Astana e At. Madrid, a temporada passada, também no Estádio da Luz. Grego naturalizado alemão, por ter vivido no país do adversário das águias, Mitroglou marcou o primeiro golo a um conjunto germânico nas provas europeias. O ano passado esteve em branco em Munique.

Autor: Nuno Martins