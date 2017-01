Já na segunda parte Mitroglou começou a sentir algumas dificuldades musculares. O internacional grego fez sinal para o banco e esteve alguns instantes a falar com o seu treinador, Rui Vitória, queixando-se da coxa direita.Para evitar correr quaisquer riscos, o responsável técnico das águias não hesitou e chamou de imediato Rafa que já estava há alguns minutos a fazer exercícios de aquecimento junto a Carrillo.Assim que o internacional português entrou, o camisola 11 foi de imediato observado pelo médico das águias. Mitroglou acabou por assistir aos minutos finais no banco de suplentes com gelo na coxa direita mas, no final da partida, esteve com os companheiros a agradecer o apoio dos adeptos.