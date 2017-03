Mitroglou saiu ontem lesionado do embate com o Feirense. O ponta-de-lança foi substituído por Raúl Jiménez aos 86’, mas no final do jogo voltou ao relvado para festejar a vitória. Aí, foi visível que o jogador já tinha colocada uma grande quantidade de gelo no gémeo direito, mostrando dificuldades em andar. O camisola 11 será hoje, naturalmente, reavaliado de forma a confirmar a extensão da mazela, mas para já está em dúvida para a decisiva deslocação das águias ao reduto do Borussia Dortmund, na próxima quarta-feira.

Mesmo lesionado, o jogador ficou uns bons minutos à conversa no final do jogo com os seus compatriotas Samaris e Karamanos, este último do Feirense.