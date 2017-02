Numa situação em que assumiu o poderio do adversário, Rui Vitória também procedeu a algumas alterações na equipa, relativamente ao modelo habitual. Assim foi no terreno do Nápoles, ainda na fase de grupos desta Champions. Na altura, o técnico benfiquista optou por lançar André Almeida como surpresa no centro do meio-campo ao lado de Fejsa, com Pizzi e Carrillo nas alas. Na frente, e apesar de na altura não ter Jonas e Jiménez à disposição, também optou por deixar Gonçalo Guedes no banco – André Horta foi a aposta para apoiar Mitroglou. Na prática, todos os planos foram por água abaixo e, aos 58’, a águia já perdia por 4-0. Guedes e Salvio – ambos entraram na 2.ª parte – ainda reduziram depois.