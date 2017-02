Continuar a ler

A colocação do monumento foi um dos projetos vencedores do orçamento participativo da Câmara Municipal de Lisboa, em 2013. Entre 16 de setembro e 31 e outubro desse ano, estiveram a votação 208 propostas, tendo o monumento ficado em quinto lugar entre as que tinham custo inferior a 150 mil euros. Recolheu 1.079 votos, ao passo que a vencedora, nessa categoria (Estátua de D. Nuno Álvares Pereira) teve a preferência de 1.541 munícipes.Apesar das críticas que surgiram na altura e de alguma contestação, a verdade é que o monumento foi mesmo para a frente e, mais de três anos depois de ter sido anunciado, será realidade.Considerado "símbolo da alma benfiquista", como está expresso na mensagem de agradecimento [ver texto em baixo], Cosme Damião deu nome ao museu dos encarnados, inaugurado a 26 de julho de 2013. Agora, vai ficar imortalizado em forma de monumento, que será inaugurado de hoje a uma semana, em dia de aniversário.Está escolhida a frase que ficará registada na parte inferior da estátua de Cosme Damião, que, como Record adianta, será inaugurada no final do mês, no dia do aniversário do Benfica. O nosso jornal teve acesso à carta enviada ao Departamento de Marca e Comunicação da Câmara Municipal de Lisboa, onde está bem explícita uma mensagem de agradecimento pelo que o fundador do clube contribuiu para a história centenária deste."Em homenagem a Cosme Damião, proclamado símbolo da alma benfiquista, os cidadãos elegeram a construção deste monumento em sua honra, no âmbito do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Lisboa", pode ler-se.