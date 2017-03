Marcelo Moretto foi o primeiro guarda-redes brasileiro da história do Benfica – seguiram-lhe as pisadas outros quatro compatriotas, incluindo a dupla do atual plantel –, onde chegou em janeiro de 2006, com 28 anos. Hoje, aos 38, é empresário e também por isso vê com outros olhos a evolução de Ederson ao serviço do Benfica. "Face às exibições e à sua juventude, vai ser difícil ao Benfica segurá-lo, mas a SAD devia tentar segurá-lo ao máximo e fazer um esforço para ficar o mais perto possível das propostas que ele com certeza receberá. Se o Benfica o segurar, tem guarda-redes para dez anos", dispara, aMoretto vê o 50º jogo do camisola 1 "com grande felicidade", "até por ser um jogador tão jovem": "Para além disso, a posição de guarda-redes num clube como o Benfica implica uma pressão enorme e, jogo a jogo, ele tem sabido responder com grande nível". No ‘escrete’ também há garantias. "Vai ser o futuro titular da seleção", confia.