O Benfica anunciou este sábado o falecimento de Gastão Silva, de 94 anos, histórico dirigente do clube, onde chegou em 1953.Integrou a direção encabeçada por Joaquim Ferreira Bogalho que lançou a construção do antigo Estádio da Luz, a 1 de dezembro de 1954. Viria a ser reeleito sucessivamente – para mandatos anuais – até ao ano de 1965. Foi ele quem sugeriu o nome de Béla Guttmann em reunião de sireção, cuja contratação o elevou a vogal do departamento de futebol.