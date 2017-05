O que há de diferente no Museu do Benfica?

A celebração do tetracampeonato de Eliseu com a sua inseparável vespa já chegou a Inglaterra. Esta terça-feira, a 'BBC' deu eco aos momentos do lateral-esquerdo e da sua mota, questionando se esta não seria até a "melhor celebração de sempre num balneário", partilhando uma imagem do internacional português a fazer 'piões'.Recorde-se que Eliseu festejou com a motorizada no balneário no relvado e até em pleno Marquês de Pombal , acabando como um dos destaques da tarde/noite de sábado. O gesto acabou por valer-lhe uma prenda por parte da Câmara Municipal de Lisboa, que lhe ofereceu uma miniatura da famosa vespa