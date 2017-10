Continuar a ler

"A estratégia do Rui [Vitória] ser mais defensiva ou menos defensiva, não sei. Sei que estudei o melhor possível o Benfica. Mas vamos pensar mais em nós e menos no Benfica - tentar potenciar o que temos de bom e esconder fragilidades que também temos", acresentou, recusando comentar o facto do adversário estar numa situação complicada no Grupo A:"Se se vão qualificar ou não, não é um problema meu. Isso acontece com o Benfica, como acontece com outras equipas. Há duas épocas aconteceu ao Manchester United e acontece regularmente com grandes equipas europeias, que ciclicamente não se conseguem qualificar. Mas ninguém sabe o que vai acontecer... o Benfica com 12 pontos é campeão de série e é só a matemática que me dá razão: o Benfica continua com as mesmas possibilidades que os outros, só tem de vencer os quatro jogos que lhe faltam.""O que estive a tentar fazer hoje foi provar aos meus jogadores é o que digo desde o início da fase de grupos, é que o Benfica é muito melhor do que o Basileia e do que o CSKA. Agora provar isso aos jogadores em relação a uma equipa que perdeu os jogos com o CSKA em casa e 5-0 com o Basileia... Provar-lhes que o Benfica é de facto melhor? Acho que consegui provar. Às vezes, os resultados não são um indicador do real valor das equipas", encerrou.