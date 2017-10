O erro fatal de Svilar: agarrou na bola e entrou com ela na baliza

José Mourinho revelou ter dado os parabéns a Rui Vitória pelos vários jovens lançados o onze diante do Manchester United - Svilar, Rúben Dias e Diogo Gonçalves -, defendendo ainda o belga do erro que ditou a derrota do Benfica."As minhas palavras para o Rui foram dar os parabéns. Fui ao balneário e tinha curiosidade em ver que é um balneário que não podemos ter em Old Trafford. É mesmo ‘old’ e os espaços não são como estes. Dei os parabéns pela coragem e muito honestamente só um grande guarda-redes é que sofre este golo. Os guarda-redes que não são grandes não sofrem este golo porque não saem da baliza. Não gosto de guarda-redes que não saem da baliza e que quando a trave cai lhes parte a cabeça. Gosto deste miúdo porque sai da baliza e não tem medo. É um grande grande talento. Sou suspeito porque o Júlio ficou no meu talento, mas o Svilar é fera, vai ser um dos grandes guarda-redes", disse o técnico português à Sport TV.