O treinador do Manchester United, José Mourinho, comentou esta terça-feira a carreira de Luisão, um futebolista que foi contratado pelo Benfica na última temporada em que o técnico trabalhou em Portugal, ao serviço do FC Porto, antes de assumir o comando do Chelsea, em 2004/05."Ele chegou na minha última época em Portugal. Acho que é uma carreira única, ou quase única, tantos anos no mesmo país, no mesmo futebol. Não o tentei levar para o Chelsea, mas foi sempre um jogador que admirei pela consistência, pelo número quase interminável de jogos que realiza por época, pelo espírito e pela lealdade e paixão ao Benfica e a Portugal", começou por dizer Mourinho, acrescentando:"Li qualquer coisa do irmão dele na comunicação social portuguesa, a dizer que acha que ele deve acabar a carreira no Benfica. Também acho que deve e que vai. É um caso único e a carreira dele é francamente bonita."