Continuar a ler

"Que palavras posso ter eu diferentes de tudo o que os portugueses têm dito... o que poderia acrescentar é que se trocava facilmente um resultado de futebol pela vidas das pessoas que morreram. O futebol perde força e significado perante tragédias como esta."



"Os meus sentimentos para todos os familiares dos que partiram e força para os que ficaram e têm de continuar a lutar", encerrou o treinador português. "Que palavras posso ter eu diferentes de tudo o que os portugueses têm dito... o que poderia acrescentar é que se trocava facilmente um resultado de futebol pela vidas das pessoas que morreram. O futebol perde força e significado perante tragédias como esta.""Os meus sentimentos para todos os familiares dos que partiram e força para os que ficaram e têm de continuar a lutar", encerrou o treinador português.

O rosto de José Mourinho transfigurou-se quando falou do que sentia em relação à tragédia que se abateu sobre Portugal, com os incêndios uma vez mais a provocarem mortes e destruição. O treinador do Manchester United começou por dizer que pouco mais podia acrescentar ao que tem vindo a ser dito, suspirou e acrescentou que "o futebol perde força e significado perante tragédias como esta"."É difícil acrescentar alguma coisa ao que muita gente tem dito. É algo difícil de aceitar - é quase difícil de aceitar. Mas é uma realidade. Triste...", começou por dizer Mourinho na conferência de imprensa de lançamento do jogo frente ao Benfica, quarta-feira, reforçando: