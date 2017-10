Continuar a ler

"Nunca senti que podia perder, mas que podia empatar ou ganhar. Tivemos um bom controlo, fizemos um jogo tranquilo e seguro. O Benfica não conseguiu - e é difícil contra uma equipa inglesa - aguentar o ritmo de pressão. Com três médios, o Rui tentou abafar a nossa construção em primeira fase e conseguiu porque nos primeiros 30 minutos não tivemos nem tempo, nem espaço, nem talento, porque nos faltava talento à parte do Matic. Mas essa intensidade foi diminuindo, fomos encontrado espaços para jogar e controlámos toda a segunda parte. O Benfica é forte na bola parada mas fomos fortes. É uma vitória que não é brilhante, mas segura", admitiu o técnico, que depois foi irónico quanto à capacidade defensiva das equipas por si orientadas.



Pouco depois de ver o seu Manchester United derrotar o Benfica por 1-0, José Mourinho voltou a afirmar aquilo que dissera anteriormente, ao considerar que, apesar dos resultados adversos, o Benfica é o adversário mais forte neste Grupo A da Liga dos Campeões. O técnico dos ingleses até fez contas às possibilidades das águias e deixou uma mensagem de otimismo..."Com 9 pontos é possível. Se ganharmos ao CSKA e Basileia, os nove pontos do Benfica podem chegar. Espero que não sejam 9, mas talvez a Liga Europa seja possível. Relativamente à qualidade do Benfica, o Benfica é melhor do que os outros dois. Continuo com essa ideia. O jogo mostrou um Manchester a saber o que tinha de fazer para ter o controlo do jogo, para não correr riscos e fazer um jogo sólido, compacto e sereno. Somos mais experientes do que a jovem equipa do Benfica. Tivemos o jogo sempre controlado", explicou o técnico dos ingleses, à RTP3.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto