Continuar a ler

"Desilusão [pela prestação do Benfica]? Não, é futebol. Estas competições curtas são traiçoeiras. Um mau resultado no primeiro jogo... Vi o Benfica com o CSKA e é um bocadinho difícil de aceitar que tenham perdido esse jogo. O Benfica é melhor. Mas é futebol", acrescentou Mourinho que tinha começado por frisar:



"O nosso primeiro objetivo é qualificarmo-nos e o segundo é acabar em primeiro... E tendo em conta os resultados que o Basileia fez com o Benfica e o CSKA fez empatar este jogo poderá não ser suficiente. Vamos jogar ver e o que é possível. Sabemos que o Benfica tem normais e legítimas ambições de ganhar o jogo para ter uma última oportunidade de qualificar-se para os oitavos-de-final."



"Vai ser um jogo duro para nós, mas acho que o Benfica sabe que também não tem um jogo fácil. Ninguém aqui pensa no Chelsea. Ninguém aqui pensa noutro jogo que não seja no do Benfica - é só Benfica, Benfica, e só Liga dos Campeões", encerrou. "Desilusão [pela prestação do Benfica]? Não, é futebol. Estas competições curtas são traiçoeiras. Um mau resultado no primeiro jogo... Vi o Benfica com o CSKA e é um bocadinho difícil de aceitar que tenham perdido esse jogo. O Benfica é melhor. Mas é futebol", acrescentou Mourinho que tinha começado por frisar:"O nosso primeiro objetivo é qualificarmo-nos e o segundo é acabar em primeiro... E tendo em conta os resultados que o Basileia fez com o Benfica e o CSKA fez empatar este jogo poderá não ser suficiente. Vamos jogar ver e o que é possível. Sabemos que o Benfica tem normais e legítimas ambições de ganhar o jogo para ter uma última oportunidade de qualificar-se para os oitavos-de-final.""Vai ser um jogo duro para nós, mas acho que o Benfica sabe que também não tem um jogo fácil. Ninguém aqui pensa no Chelsea. Ninguém aqui pensa noutro jogo que não seja no do Benfica - é só Benfica, Benfica, e só Liga dos Campeões", encerrou.

O Manchester United tem de novo pela frente o Benfica e José Mourinho não altera uma vírgula ao discurso sobre o adversário que chega a este jogo da 4.ª jornada da Liga dos Campeões (Grupo A) sem qualquer ponto.Questionado sobre se foi difícil motivar os seus jogadores para a partida de terça-feira em Old Trafford, passando a mensagem de que vão defrontar um adversário cuja qualidade não é traduzida nos resultados, o treinador português assinalou, referindo-se ao triunfo no Estádio da Luz:"Para os jogadores não foi preciso passar essa mensagem, porque eles sentiram isso em campo. Sentiram que foi fácil ganhar aos outros adversários, mas não ao Benfica. Ficou 0-1, mas facilmente poderia ter sido 0-0 ou 1-0. O Benfica tem mais qualidade individual, coletiva, tática... é muito melhor do que os outros dois adversários do grupo."