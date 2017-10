O encontro entre Benfica e Manchester United, amanhã à noite, marca o regresso de José Mourinho à casa de partida: foi há 17 anos que iniciou, no emblema da águia, a carreira de treinador.O setubalense, então com 37 anos, foi contratado por Vale e Azevedo para render o alemão Jupp Heynckes. Estreou-se a 23 de setembro de 2000, com uma derrota (0-1) no Bessa, em partida da 5ª jornada. O primeiro encontro no antigo estádio do Benfica teria lugar cinco dias depois: empate (2-2) com o Halmstads, na 2ª mão da 1ª eliminatória da Taça UEFA, e consequente eliminação, fruto da derrota averbada (1-2) na Suécia.Mourinho deixou o Benfica em dezembro, após uma vitória frente ao Sporting, com seis triunfos em 11 jogos. Regressaria como adversário: pelo FC Porto, ganhou (1-0) e empatou (1-1) para a Liga. Como emigrante, conquistou a primeira edição da Eusébio Cup, pelo Inter, em 2008, e perdeu outra, pelo Real Madrid, em 2012.