O Manchester United não vai contratar defesas aproveitando o mercado de transferências de inverno, que termina no final de janeiro. Questionado sobre a possibilidade de reforçar um sector muito cricado no arranque de temporada e que ficará sem Eric Bailly durante a CAN'2017, José Mourinho assegurou que trabalhará com os futebolistas que tem atualmente, negando assim as notícias que circulam em torno das eventuais contrações de Victor Lindelöf (Benfica) ou de José Fonte (Southampton)."Não, não vamos fazer contratações - esperaremos pelo regresso de Bailly. Espero que os três que ficam consigam controlar a situação nesse oito jogos [sem Bailly]", começou por dizer o treinador do Manchester United na conferência de imprensa do jogo da Taça de Inglaterra frente ao Reading [Championship], este sábado, referindo-se à ausência do internacional costa-marfinense devido à CAN'2017, que terá lugar no Gabão entre 14 de janeiro e 5 de fevereiro."Vou tentar fazer com que um deles descanse a cada jogo. No sábado descansará um, depois será a vez de outro outro frente ao Hull e tentarei fazer sempre uma rotação entre eles os três. Ainda temos o Daley Blind no caso de ser necessário [jogar no centro da defesa, ou até o Michael Carrick, por isso, vamos tentar", reforçou Mourinho.