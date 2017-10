Mourinho e as opções que tomou para travar a iniciativa do Benfica

Feliz pelo triunfo diante do Benfica, José Mourinho reconheceu que o seu Manchester United teve alguma sorte no golo que marcou na primeira parte, atribuiu mérito às águias pelas dificuldades que colocou, mas frisou que os red devils também tiveram mérito no triunfo alcançado."Apesar de termos falhado um penálti cedo no jogo, acabámos por ser felizes com o golo que marcámos. O Benfica esteve bem, forte, obrigou-me a mexer, a ir à procura de uma equipa mais compacta, sólida e forte do ponto de vista defensivo, capaz de pressionar mais. Foi isso que quis quando trouxe o Herrera para juntar ao Matic e ao Scott. Há mérito do Benfica, mas também nosso, por termos tido a capacidade de defender bem, com o nosso guarda-redes, aqui e ali, disse que é o melhor. Depois fomos fortes no contra-ataque. Quando apanhámos o Douglas e o miúdo com cartão pusemos o Rashford por ali e conseguimos acabar com jogo", referiu, à RTP.E para o que falta? O Manchester United precisa apenas de um empate para se apurar, mas Mourinho admite querer vencer os encontros que restam e se der uma ajudinha ao Benfica... melhor! "Quero ganhar os dois jogos e tentar fazer uma coisa bonita, que é acabar com 18 pontos. Dizem-me que não estamos qualificados, que falta qualquer coisa. Vamos à procura dela, mas vamos tentar ganhar os jogos. Se o Benfica tiver a possibilidade de beneficiar por isso, ótimo. Se não der, se for para a Liga Europa, ótimo! Mas seria uma pena, pela qualidade apresentada aqui, que o Benfica não conseguisse mais do que o quarto lugar. Volto a dizer: das três equipas foi aquela que nos deu mais problemas, tanto hoje como na Luz", finalizou.

Autor: Fábio Lima