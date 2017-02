Continuar a ler

Continuou os elogios às águias sublinhando a humildade e o espírito de sacrífico demonstrados em campo. "A equipa soube ser humilde, soube ser consciente das dificuldades que estava a ter e, depois de se apanhar em situação de vantagem, defendeu-se e conseguiu manter um resultado difícil. O 1-0 em casa na Champions é um bom resultado. Terão sérias dificuldades em manter a vantagem, mas estão à frente. É o que vou tentar fazer amanhã [hoje no jogo frente ao Saint Étienne], passar para a frente da eliminatória", afirmou.



José Mourinho tem esta quinta-feira um jogo crucial na temporada . Defrontará o Saint Étienne em Manchester, encontro a contar para os 16 avos-de-final da Liga Europa, mas não deixou de comentar a exibição do Benfica e, mais especificamente, de Ederson, guarda-redes que brilhou frente ao Dortmund. "Foi um jogo difícil como todos esperavam. O Benfica foi menos dominador do que eu próprio o esperaria, mas os guarda-redes estão lá para defender e salvar a equipa quando as circunstâncias o exigem e o miúdo [Ederson] fez isso", começou por salientar o treinador do Manchester United em declarações prestadas à SIC.