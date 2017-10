Continuar a ler

"Um avançado não é só golos, o que ele faz pela equipa é fantástico. Lukaku é intocável na minha equipa. Adeptos são adeptos, pagam bilhete e podem dizer o que querem, mas como treinador tenho o dever de proteger os meus jogadores e a minha equipa."



O triunfo sobre o Tottenham foi muito difícil, apesar do Manchester United tenha jogado essa partida da Premier League em casa. Antes do golo de Anthony Martial (81 minutos) alguns adeptos até chegaram a assobiar a equipa, percebendo-se depois que o alvo era Romelu Lukaku.No final do jogo, José Mourinho virou-se para as câmaras e mandou calar os críticos e na conferência de imprensa referiu-se ao incidente, mas esta terça-feira, à margem da receção ao Benfica para a Liga dos Campeões, voltou a falar, justificando a atitude: