A verdade é que acabou mesmo por ser um erro do belga a dar o único golo da partida, mas Mourinho defendeu o guardião: "Sabíamos que arrisca muito nos livres. O miúdo teve azar, mas só os melhores jogadores arriscam como ele. Sabia a sua qualidade e disse-o aos meus jogadores".



Matic revelou o que Mourinho pediu aos jogadores em relação a Svilar

O erro fatal de Svilar: agarrou na bola e entrou com ela na baliza

José Mourinho explicou uma estratégia aos seus jogadores antes do encontro com o Benfica para tentar tirar partido da inexperiência e eventual nervosismo de Mile Svilar, guarda-redes de 18 anos que cumpriu o primeiro jogo na Champions frente aos red devils."Usámos a estratégia, especialmente nas faltas, para tentar fazer com que se sentisse incómodo. Colocámos muitos jogadores perto dele para que saísse de forma menos segura", referiu José Mourinho no final do jogo.

Autor: Luís Miroto Simões