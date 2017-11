Conforme o nosso jornal escreveu na edição de ontem, o Inter Milão poderá utilizar Gabriel Barbosa para garantir os serviços de Ramires, colocando o avançado emprestado ao Benfica no Jiangsu Suning – emblema detido pelo mesmo grupo empresarial que lidera o Inter – e recebendo, em troca, o médio que também já passou pela Luz. Esse cenário, no entanto, é pouco atrativo para o jogador, sabe. Apesar do forte poderio financeiro dos emblemas chineses, tanto o jogador como a família acreditam que é possível vingar ao mais alto nível no futebol europeu, não estando descartada, no entanto, essa possibilidade de Gabigol regressar ao futebol brasileiro.