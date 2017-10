Continuar a ler

Lista de convocados:



Guarda-redes: Svilar, Júlio César e Bruno Varela.



Defesas: Lisandro López, Grimaldo, Douglas, Eliseu, Jardel e Rúben Dias.



Médios: Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Cervi e Diogo Gonçalves.



Avançados: Raúl Jiménez, Jonas, Gabriel Barbosa, Seferovic e Rafa. Svilar, Júlio César e Bruno Varela.Lisandro López, Grimaldo, Douglas, Eliseu, Jardel e Rúben Dias.Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Cervi e Diogo Gonçalves.Raúl Jiménez, Jonas, Gabriel Barbosa, Seferovic e Rafa.

O Benfica já se encontra em Manchester onde terça-feira defronta o United de Mourinho para a Liga dos Campeões. A comitiva é liderada por Luís Filipe Vieira. À chegada, nota para as baixas temperaturas com os termómetros a registarem dois graus.No mesmo avião que levou a equipa principal do Benfica seguiram também os jovens encarnados que vão defrontar o Man. United na Youth League.

Autor: Pedro Ponte