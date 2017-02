Lluís Til integrou a equipa médica do plantel principal do Barcelona entre 2003 e 2006, tendo nesse período lidado com um vasto leque de craques. A começar desde logo por Messi, que com apenas 16 anos fazia na época 2003/04 a sua primeira como profissional. Nesse mesmo plantel dos catalães estava igualmente Ricardo Quaresma e, por exemplo, o atual técnico dos blaugrana, Luis Enrique. Ronaldinho Gaúcho chegou ao Barcelona também nesse ano, tendo na campanha seguinte a companhia de outro nome bem conhecido a nível internacional, como é o caso do internacional português Deco.