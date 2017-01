Cedido pelo Benfica aos dinamarqueses do Brondby, Mukhtar tem vindo a destacar-se e o seu empresário, Florian Goll, sublinha que o médio tem vindo a fazer mexer o mercado, inclusive com emblemas alemães. "Ele voltou a jogar muito bem e despertou o interesse de muitos clubes, incluindo da Bundesliga", adianta o agente, em declarações ao ‘Sportbild’. Goll esclarece que "Mukhtar está feliz em Copenhaga, mas eventualmente acabará por dar provas na Alemanha". O médio leva seis golos e quatro assistências, tendo o Brondby opção de compra no final da época a troco de 1,5 milhões de euros.