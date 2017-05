Continuar a ler

Mensagem de Brenda Mattar

Brenda Mattar explica que o texto não é de agora, que foi escrito para o primeiro título da caminha do tetra, em 2014, mas que a sensação vivida é a mesma - a de dever cumprido - e recorda a importância do papel das "mulheres de jogadores".

"Jogamos fora do campo, sonhamos em silêncio para não pressionar, superamos ausência, passamos por aflições e muitas vezes, senão todas, guardamos para nós para não interferir no trabalho deles... E muitas vezes [os adeptos] olham só a capa esquecendo o verdadeiro significado da nossa missão!", escreveu.











Após a conquista do tetracampeonato, no sábado, os jogadores do Benfica festejaram, juntamente com as famílias e os milhares de adeptos que lotaram o Estádio da Luz frente ao V. Guimarães. No relvado, as mulheres dos jogadores vibraram tanto como os craques com a conquista inédita."Os sonhos deles são os nossos... Jogamos fora de campo com maestria e sonhamos dentro do campo como todos nossos maridos!", refere a mulher de Luisão num texto publicado esta quarta-feira na sua conta de Instagram.