A entrevista a Susana Barata, mulher de Rui Vitória, à revista 'Cristina' foi feita contra a vontade do treinador do Benfica e do próprio Benfica. Quem o dia é Cristina Ferreira, que escreveu um artigo a aplaudir a atitude da ex-professora de Educação Física.

"As próprias instituições põem muitos entraves às entrevistas. E, por isso, aplaudo a Susana Barata, companheira de 14 anos do treinador do Benfica. O clube não queria que falasse, o marido não queria que falasse, mas Susana falou. Sem medos, de uma forma franca e confiando em mim", pode ler-se no blogue 'Daily Cristina'.

