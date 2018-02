Munas Dabbur, avançado do Red Bull Salzburgo, de 25 anos, foi ontem apontado ao Benfica pela imprensa francesa, que adianta concorrência da águia – e também da Fiorentina e do Sevilha – com o Lyon. Os austríacos não ponderam vender por menos de 12 milhões de euros. Dabbur leva 22 golos em 37 jogos nesta época. *