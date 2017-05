Aos 21 anos, Jhon Murillo contabiliza apenas sete internacionalizações pela seleção principal da Venezuela, mas a verdade é que, apesar de não ser um indiscutível, tem sido sempre chamado pelo selecionador Rafael Dudamel. Antes de assinar pelas águias, no verão de 2015, o extremo foi convocado para a Copa América, mas acabou por não realizar qualquer partida. Ele que marcou mesmo na estreia pela equipa vinotinto, diante das Honduras, a 11 de fevereiro de 2015. Na qualificação para o Mundial’2018, participou em seis compromissos, sendo que deverá integrar a lista de jogadores que, no próximo mês de junho, vão defrontar os Estados Unidos da América e o Equador em dois encontros de caráter particular.