No verão, enquanto se jogava o Euro'2016 - que Portugal conquistou -, nos relvados franceses evoluia um jogador que chamou a atenção do Benfica . Era ele Ádam Nagy, de 21 anos, jogador do Ferencváros , que as águias procuraram contratar, conformedeu conta, na altura para suceder a Renato Sanches , que partira rumo ao Bayern Munique . Houve avanços e recuos em todo o processo e o jovem médio acabou por não rumar à Luz, optando por trocar o clube de Budapeste pelo futebol italiano. A escolha foi o Bolonha e Nagy não parece arrependido. Pelo menos é isso que revela Oscar Damiani, o seu empresário."Diria que a sua temporada tem sido positiva. Agora está numa fase menos boa, com menos jogos, mas esse é o caminho de um jovem jogador. Disse-lhe que agora é altura de arriscar e ser mais ofensivo, ter a coragem de rematar mais vezes, mas é tudo parte da sua evolução, é óbvio. Está muito bem em Bolonha, costumámos falar. No verão esteve na mira do Benfica e de outros clubes europeus, mas escolheu o Bolonha e está muito bem", garantiu o agente, em declarações ao 'La Repubblica'.

Autor: Fábio Lima