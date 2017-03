Os adeptos do Benfica têm ‘invadido’ os estádios sempre que a equipa se desloca a qualquer lado e, com isso, têm permitido aos adversários bons encaixes financeiros. E a verdade é que são mesmo os tricampeões nacionais que levam a melhor na maior parte dos redutos da Liga no que respeita às assistências, comparando com Sporting e FC Porto. A média das assistências nas deslocações das águias é de 10.973, superior à de dragões (8.287) e leões (8.263).