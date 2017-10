Depois de, já no domingo, o Benfica ter criticado a decisão do árbitro Jorge Sousa e do vídeo-árbitro Luís Godinho em não assinalar penálti aos 54' no Marítimo-Benfica - quando Salvio entrava na área e Pablo Santos, defesa do Marítimo, tocou na bola com o braço -, os encarnados voltaram hoje ao tema questionando a não divulgação do áudio do VAR como já foi feito em anteriores situações."Desta vez não foi divulgado o áudio do VAR no lance do Salvio. Não existe ou não funcionou?", pode ler-se na conta no Twitter 'Benfica Press'.